POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom 23. Januar 2017 bis zum 25. Januar 2017 wurde in Vechta, Füchteler Straße, ein jeweils in den Vormittagsstunden auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellter schwarzer PKW der Marke Mercedes Benz an der linken, untern Heckseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04442/9430.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell