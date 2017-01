Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Bäckerei

Am 26. Januar 2017 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.15 Uhr, das rückwärtig gelegene Fenster einer Bäckerei an der Lange Straße in Vechta auf. Aus dem Verkaufsraum wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 26. Januar 2017 befuhr ein 26-jähriger Bremer gegen 15.00 Uhr den Südring in Lohne, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 27. Januar 2017 befuhr ein 24-jähriger Dinklager gegen 00.00 Uhr die Straße Burgesch in Dinklage. In Höhe der Kreuzung zur Schulstraße bog der Dinklager nach rechts ab und prallte nach dem Abbiegen linksseitig gegen einen Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 24-Jährige unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell