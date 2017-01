POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Sachbeschädigung an Motorroller

Am Montag, 23. Januar 2017, wurden in Friesoythe die beiden Reifen eines Motorrollers beschädigt, der in der Zeit von 08.00 Uhr - 17.00 Uhr an der Elbestraße abgestellt war. Die Rollerfahrerin stellte bei der nächsten Fahrt ein ungewöhnliches Fahrverhalten fest. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass in beide Reifen Schrauben eingedreht worden waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweisgeber und Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe unter der Rufnummer 04491 9316-0 zu melden.

