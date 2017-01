Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Pkw-Brand

Am 26. Januar 2017 geriet der Motor eines Pkw Ford B-Max, der auf dem Grundstück eines Autohauses an der Max-Planck-Straße geparkt war, in Brand. Die Ursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am 26. Januar 2017 zerkratzten unbekannte Täter in der Zeit von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr, den Lack eines Pkw Mercedes, der auf dem Parkplatz neben dem Krankenhaus an der Ritterstraße in Cloppenburg geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 26. Januar 2017 befuhr ein 21-jähriger Lastrup gegen 22.00 Uhr mit seinem Pkw die Eschstraße in Cloppenburg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief für positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

