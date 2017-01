Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl von Bohrmaschine

Am 25. Januar 2017 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr aus einem unverschlossenen Fahrzeug, dass an der Lindenstraße in Lohne geparkt war, eine Schlagbohrmaschine (Hilti) inklusive Koffer. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Vechta - Einbruch in Container sowie Diebstahl eines Türeinsatzes

In der Zeit vom 25. Januar 2017, 16.20 Uhr, bis zum 26. Januar 2017, 07.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den kompletten Türsatz eines Rohbaus in Calveslage, Am Südfeld. Aus dem Rohbau wurden Arbeitsgeräte entwendet. Ein Container, der an derselben Anschrift stand, wurde ebenfalls aufgebrochen. Hier wurden Hilti-Arbeitsgeräte entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Holdorf - versuchter Einbruch in Gaststätte

In der Zeit vom 15. Januar 2017, 20.00 Uhr, bis zum 21. Januar 2017, 10.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Tür zu einer Gaststätte in Holdorf, Steinfelder Damm, aufzuhebeln. Es blieb bei einem Versuch. Zum Eindringen in die Gaststätte kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, 25. Januar 2017, versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung an der Kolpingstraße in Vechta einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 26. Januar 2017 befuhr ein 61-jähriger Dammer gegen 07.47 Uhr mit seinem Pkw den Westring in Richtung Südring. In Höhe der dort befindlichen Baustelle musste der 61-Jährige verkehrsbedingt war-ten. Dies bemerkte ein 52-jähriger Holdorfer zu spät und fuhr mit seinem Radlader auf den vor ihm haltenden Pkw auf. Der 61-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

