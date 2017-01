Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - drei Tageswohnungseinbrüche (NACHTRAG)

Am 25. Januar 2017 begaben sich unbekannte Täter in der Zeit von 10.30 Uhr bis 20.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in drei Wohnhäuser ein. An der Straße im Wiesengrund wurde das Fenster zu einem Einfamilienhaus aufgehebelt und das Erdgeschoss anschließend durchsucht. Entwendet wurde jedoch nichts. An der Buchenallee wurde ebenfalls das Fenster zu einem Wohnhaus aufgehebelt. Auch hier konnten die Unbekannten kein Diebesgut erlangen. An der Birkenallee wurde ebenfalls in ein Wohnhaus eingebrochen. Hier konnten unbekannte Täter eine Perlenkette erbeuten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen. Gegen 21.23 Uhr entdeckte der 40-jährige Eigentümer eines Wohnhauses am Westring auf seinem Grundstück eine unbekannte 25-jährige männliche Person, die sich unerlaubt auf dem Grundstück aufhielt. Seitens der Polizei wird aktuell ermittelt, ob und in welchem Ausmaß der 25-jährige Holdorfer mit den genannten Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell