Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - drei Tageswohnungseinbrüche

Am 25. Januar 2017 begaben sich unbekannte Täter in der Zeit von 10.30 Uhr bis 20.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in drei Wohnhäuser ein. An der Straße im Wiesengrund wurde das Fenster zu einem Einfamilienhaus aufgehebelt und das Erdgeschoss anschließend durchsucht. Entwendet wurde jedoch nichts. An der Buchenallee wurde ebenfalls das Fenster zu einem Wohnhaus aufgehebelt. Auch hier konnten die Unbekannten kein Diebesgut erlangen. An der Birkenallee wurde ebenfalls in ein Wohnhaus eingebrochen. Hier konnten unbekannte Täter eine Perlenkette erbeuten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 24. Januar 2017, um 14.00 Uhr, parkte eine 23-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden ihren Pkw Opel auf dem Parkplatz des Famila-Marktes, Im Hofe, in Damme. Als sie gegen 21.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug zwischenzeitlich von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden war. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00 entgegen.

Goldenstedt - Aufbruch eines Metalltores

Von Samstag, 21. Januar 2017, 18.00 Uhr bis Dienstag, 24. Januar 2017, 09.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter in Goldenstedt, Mittelweg, die Arretierung eines drei Meter langen Metalltores zum Sportplatz des TUS Lutten ab und schoben es auf. Das Sportlerheim, sowie die im Bau befindliche Sporthalle wurden nicht angegangen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04446-2680) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 25. Januar 2017 kam es in der Zeit von 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr in Vechta, Osloer Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den dort geparkten PKW BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell