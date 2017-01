Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

25. Januar 2017, 07.40 Uhr, missachtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Aufbiegen von der Autobahn A1 auf die Bundesstraße 69 die Vorfahrt eines 52-jährigen Lkw-Fahrers, der die Bundesstraße in Richtung Schneiderkrug befuhr. Der 52-Jährige konnte einen Zusammenstoß durch rechtzeitiges Abbremsen verhindern. Ein 21-jähriger Dinklager, der hinter dem LKW fuhr, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw des 52-Jährigen auf. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 25. Januar 2017 kam es in der Zeit von 11.40 Uhr bis 12.00 Uhr in Cloppenburg, Sevelter Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw VW Passat einer 32-jährigen Cloppenburgerin, die ihren Pkw im o. g. Zeitraum auf dem Parkplatz der AOK in Cloppenburg geparkt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Dieser soll einen Pkw BMW mit Vechtaer Kennzeichen gefahren haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 25. Januar 2017 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 07.45 Uhr bis 18.41 Uhr im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Nissan. Der Unfallverur-sacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Unfall ereig-nete sich an der Ecopark-Allee in Emstek. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell