Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Versuchter Einbruch in die Räumlichkeiten einer Autovermietung

In der Zeit von Donnerstag, 19. Januar 2017, 00.00 Uhr, bis zum 24. Januar 2017, 10.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Haupteingangstür in die Räumlichkeiten einer Autovermietung an der Osloer Straße in Vechta einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht von Dienstag, 24. Januar 2017, 20.15 Uhr, bis zum 25. Januar 2017, 07.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Getränkemarkt an der Quakenbrücker Straße in Dinklage. Aus diesem Lager entwendeten die Unbekannten diverse Getränke und Leergut. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 25. Januar 2017 kam es in der Zeit von 07.30 Uhr bis 09.30 Uhr in Steinfeld, Weuert, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen dort geparkten Kleintransporter Opel Movano. Der Verursacher hatte noch die Spiegelteile am beschädigten Opel aufgesammelt und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

