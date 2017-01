Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl aus Krankenhausküche

In der Zeit vom 24. Januar 2017, 18.00 Uhr, bis zum 25. Januar 2017, 06.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch eine unverschlossene Tür in die Warenannahme der Krankenhausküche des Krankenhauses in Cloppenburg, Krankenhausstraße. Dort brachen die Unbekannten ein Schiebefenster auf und gelangten an eine Geldkassette. Die Unbekannten gingen jedoch leer aus, da sich in der Kasse kein Geld befand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell