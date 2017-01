Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Einbruch in Container

In der Zeit von Montag, 23. Januar 2017, 16.00 Uhr, bis zum 14. Januar 2017, 12.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Damme, Hunteburger Straße, in zwei Bau- bzw. Materialcontainer ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491-9500) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell