POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Scharrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Dienstag, 24. Januar 2017, gegen 16.05 Uhr, kam es in Scharrel, Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Pkw-Fahrer wollte von der Mühlenstraße auf die Hauptstraße einbiegen und übersah dabei den auf dem Fahrradweg parallel zur Hauptstraße fahrenden 54-Fahrradfahrer aus dem Saterland. Die beiden Beteiligten konnten sich nicht verständigen, da der verletzte Radfahrer kein Deutsch sprach. Nachdem beide Beteiligte die Unfallstelle verlassen hatten, bemerkte der Radfahrer eine Kopfplatzwunde und diverse Prellungen, woraufhin er sich in ärztliche Behandlung begab. Dem Verletzten ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Pkw um einen hellbrau-nen SUV mit Cloppenburger Kennzeichen gehandelt haben soll. Der unfallbeteiligte Pkw-Fahrer wird aufgerufen, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Rufnummer 04491 9316-0 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 24. Januar 2017 befuhr ein 22-jähriger Böseler gegen 14.00 Uhr mit seinem Pkw die St.-Marienstraße in Friesoythe, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Daher folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell