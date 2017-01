Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Diebstahl von Euro-Paletten

In der Zeit von Donnerstag, 12. Januar 2017, 17.30 Uhr, bis Montag 16. Januar 2017, 09.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände an der Schnelter Straße in Lastrup etwa 119 Euro-Paletten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472-8429) entgegen.

Emstek - Diebstahl aus Pkw

Am 24. Januar 2017 gelangten unbekannte Täter gegen 01.20 Uhr über einen unverschlossenen Pkw, der am Lindenweg in Emstek geparkt war, an den Haustürschlüssel für ein Wohnhaus. Mit diesem verschafften sie sich Zutritt zum Wohnhaus, wurden dort jedoch von den Anwohnern überrascht und flüchteten darauf unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Molbergen - Festnahme eines 25-jährigen Molbergers Am Mittwoch, 18. Januar 2017, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch das Amtsge-richt Cloppenburg ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen 25-jährigen Molberger erlassen. Hinter-grund sind insgesamt sechs Einbrüche in Firmen, Vereinsheime und kirchliche Gebäude in Molbergen sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, derer der junge Mann dringend tatverdächtig ist. Im Kalenderjahr 2016 wurde bereits häufiger durch die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gegen den 25-Jährigen ermittelt, sodass er sich auf Grund einer Anklage der Staatsanwaltschaft Oldenburg am 18. Januar 2017 bei einem planmäßigen Gerichtstermin beim Amtsgericht in Cloppenburg befand. Zudem ist eine weitere Anklage wegen Körperverletzung gegen den Beschuldigten beim Amtsgericht anhängig. Der Beschuldigte ist bereits mehrfach vorbestraft und steht unter Bewährung. Durch fortlaufende Ermittlungen konnten dann zusätzlich die zuvor genannten Einbrüche aufgedeckt werden, sodass der Molberger im Anschluss an die Hauptverhandlung direkt in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 24. Januar 2017 befuhr eine 52-jährige Cloppenburgerin gegen 16.14 Uhr mit ihrem Pkw den Thujaweg in Richtung Emsteker Straße und beabsichtigte diese zu überqueren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 21-jährigen Emsteker, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Emsteker leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 18. Januar 2017, 06.00 Uhr, bis zum 20. Januar 2017, 14.25 Uhr, kam es in Emstek, Am Wegholt, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Pkw Audi TT. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell