POL-CLP: Brand eines Schweinestalls in Dinklage/ Langwege

Cloppenburg/Vechta (ots) - Am heutigen Nachmittag geriet gegen 15:45 Uhr ein mit ca. 80 Schweinen belegter Schweinestall an der Straße Zur Vosshoegde in Brand. Auf dem Dach befand sich eine Photovoltaikanlage.

Auslöser für den Brand dürften Schweißarbeiten gewesen sein. Hierbei entzündeten sich vmtl. durch den Funkenflug Restgase im Stall.

Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte der Stall bereits lichterloh. Die im Stall befindlichen Schweine verendeten bzw. mussten durch den ebenfalls vor eingetroffenen Amtsveterinär getötet werden.

Die Feuerwehr Dinklage war mit 26 Kameraden und vier Löschfahrzeugen vor Ort.

Personen kamen nicht zu schaden. Der Stall wurde durch das Feuer komplett zerstört. Den Sachschaden schätzt die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt auf ca. 300.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell