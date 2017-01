POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einmietbetrüger festgenommen

Im Zeitraum vom 11. Januar 2017 bis zum 17. Januar 2017, kam es im Bereich des Landkreises Vechta (zweimal Lohne, einmal Neuenkirchen/Vörden) zu drei Einmietbetrügereien zum Nachteil von Hotels/Gaststätten. Am 17. Januar 2017 konnte ein 40-jähriger ausländischer Mitbürger in einem Landgasthaus in Lohne nach einem Hinweis festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 40-Jährige dringend verdächtig die o. g. Einmietbetrügereien begangen zu haben. Desweiteren konnte festgestellt werden, dass der Tatverdächtige mit einem am 23. September 2016 in Kassel / Hessen entwendeten PKW unterwegs war. Auch der entsprechende Pkw, ein Smart, konnte durch die Polizei Vechta und Lohne sichergestellt werden. Da zudem aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen mehrere Untersuchungshaftbefehle vorlagen, wurde der Tatverdächtige zur Verkündung dieser Haftbefehle am 18. Januar 2017 dem Amtsgericht Vechta vorgeführt und anschließend der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

