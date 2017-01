Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 23. Januar 2017, 15.30 Uhr, bis zum 24. Januar 2017, 07.45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Falkenstraße in Richtung Dammer Straße und kam hier auf Grund von Glätte nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

