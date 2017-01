Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Versuchter Einbruch in Pkw

Am 20. Januar 2017 hatte ein 37-jähriger Lohner seinen Pkw Daimler in der Zeit von 05.45 Uhr bis 15.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Wilhelm-Bunsen-Straße in Emstek geparkt. Später stellte der Lohner das Fehlen der Dachantenne sowie das fehlende Zylinderschloss fest. Vermutlich hatten unbekannte Täter versucht den Pkw aufzubrechen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

