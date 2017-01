POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 23. Januar 2017 befuhr eine 59-jährige Barßelerin und ein 29-jähriger Barßeler in genannter Reihenfolge gegen 10.15 Uhr mit ihren Pkw die Feldstraße in Richtung Carolinenhof. An der Einmündung zur Marschstraße musste die 59-Jährige verkehrsbedingthalten. Die erkannte der 29-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw der 59-Jährigen auf. Der 29-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell