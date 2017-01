POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

POK Boss und PHK Glandorf (Quelle: Polizei) Bild-Infos Download

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe/Thüle - Erfolgreiche Reanimation durch einen Polizeibeamten

Am 26. Dezember 2016 kam es gegen 03.28 Uhr in der Gaststätte Sieger-Thüle, Thüler Kirchstraße, 26169 Friesoythe, zu einem medizinischen Notfall. Im Rahmen einer gut besuchten Weihnachtsparty (etwa 1000 Gäste) sackte ein 27-jähriger Molberger (ohne Fremdeinwirkung) leblos an einem Tisch zusammen. Durch Freunde wurde der 27-Jährige zum Haupteingang und dort in die stabile Seitenlage gebracht. Durch die unmittelbar darauf eintreffenden Beamten des Polizeikommissariats Friesoythe, Polizeioberkommissar (POK) Boss und Polizeihauptkommissar (PHK) Glandorf, konnte ein Herz-Kreislauf-Stillstand festgestellt werden. Gemeinsam mit einem unbekannten privat anwesenden Santitäter begann POK Boss mit einer 20-minütigen Reanimation. Zeitgleich hielt PHK Glandorf etwa 200 Schaulustige von dem Unglücksort fern, die sich in der Zeit vor dem Haupteingang gesammelt hatten. Der Molberger konnte schließlich gegen 04:38 Uhr unter Aufrechterhaltung der Reanimation stabilisiert und in das Klinikum nach Oldenburg verbracht werden. Am heutigen Morgen, 24. Januar 2017, erschien der junge Mann auf der Polizeidienststelle in Friesoythe, um sich bei persönlich bei den Kollegen zu bedanken. Er erklärte, dass er ohne das beherzte Eingreifen der Kollegen und des Sanitäters heute nicht mehr am Leben wäre. Er trage zwar seit einigen Tagen einen Defibrilator unter der Haut, sei aber ansonsten wieder fit. POK Boss, PHK Glandorf und alle Kollegen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta freuen sich, dass der 27-Jährige diesen Abend weitestgehend folgenlos überstanden hat und er uns dies auch persönlich mitteilte. Die Polizei wünscht ihm alles Gute für die Zukunft und vor allem Gesundheit.

