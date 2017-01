Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 23. Januar 2017, 10.40 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Dinklager Straße in Lohne, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Allem Anschein nach ließ die Halterin des Pkw die Fahrt zu. Zudem ergab ein Drogenvortest, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Aufgrund einer richterlichen Anordnung wurde eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Montag, um 07.50 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger aus Lohne die Osterdammer Straße mit einem Pkw BMW. Hier kam ihm ein Kleinwagen entgegen und die Außenspiegel der Fahrzeuge stießen aneinander. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges hielt zunächst kurz an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 1.600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00 entgegen.

Vechta - Pkw-Tür durch Sprengsatz beschädigt

Am 24. Januar 2017 sprengte ein 30-jähriger Dinklager gegen 00.45 Uhr mittels eines selbstgebauten Sprengsatzes ein etwa 25 cm großes Loch in die Fahrertür eines Pkw VW. Der Pkw gehört einem 30-jährigen Vechtaer. Hintergrund für diese Tat sind offensichtlich Streitigkeiten unter den Männern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Lohne - Mit Schlachtermesser in Wohnhaus eingebrochen

Am 22. Januar 2017 brach ein alkoholisierter 54-jähriger Lohner gegen 03.00 Uhr in ein Wohnhaus in Lohne, Goldammerweg, ein. Hierzu schlug er mit einem Schlachtermesser die Balkontür zum Schlaf-zimmer seiner Ex-Ehefrau ein. Diese befand sich zum Zeitpunkt des Eindringens mit ihrem Lebensgefährten, einem 65-jährigen Lohner, schlafend im genannten Schlafzimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 54-Jährige den 65-jährigen mit dem Messer verletzen. Hierzu kam es jedoch nicht. Das Opfer konnte den Angriff abwehren und den 54-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 54-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Da Haftgründe nicht vorlagen, wurde der Beschuldigte im Laufe des Tages entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

