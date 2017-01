POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, 23. Januar 2017, wurde zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr in Barßel ein Pkw A-Klasse Daimler, der auf einer Grundstückseinfahrt an der Neptunstraße abgestellt war, durch einen anderen Pkw beschädigt. Die Fahrerin dieses Pkw war vermutlich bei einem missglückten Fahrmanöver gegen den abgestellten Daimler gestoßen. Sie hatte sich den entstandenen Schaden noch angesehen, bevor sie sich vom Unfallort entfernte, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Die Schadenhöhe ist noch nicht bekannt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barßel unter der Rufnummer 04499 943-0 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

Am letzten Wochenende wurde in der Zeit von Samstag, 21. Januar 2017, bis Montag, 23. Januar 2017, in Friesoythe eine Schaufensterscheibe eines Möbelhauses an der Straße Am Bahnhof durch bisher unbekannte Täter durch Steinwürfe beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber mögen sich bei der Polizei in Friesoythe melden, Tel. 04491 9316-0.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am 23. Januar 2017 befuhr ein 56-jähriger Saterländer gegen 14.00 Uhr die Bundesstraße 401 (B401) in Richtung Oldenburg. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr er auf den Pkw einer 43-Jährigen aus Börger auf. Diese wartete zum Zeitpunkt des Unfalls vor einer Ampelanlage, die für sie Rot zeigte. Die Börgerin sowie deren Mitfahrer, eine 62-Jährige und ein 46-Jähriger, beide ebenfalls aus Börger, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

