Cloppenburg/Vechta (ots) - Lindern - versuchter Wohnungseinbruch

In der Nacht vom 22. Januar 2017, 18.30 Uhr, auf den 23. Januar 2017, 19.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür zum Treppenhaus eines Reihenendhauses in Lindern, Vösseberge, aufzuhebeln. Es blieb bei einem Versuch. Zu einem Eindringen in das Wohnhaus kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957/311) entgegen.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 23. Januar 2017 befuhr ein 38-jähriger Cappelner gegen 15.20 Uhr mit seinem Pkw die Eschstraße auch Richtung Sevelter Straße kommend. Im dortigen Kreuzungsbereich wollte der Cappelner nach links in die Löninger Straße abbiegen. Ein 46-jähriger Cloppenburger befuhr zeitgleich mit seinem Fahrrad die Kirchhofstraße aus Richtung Molbergen kommend und wollte den Kreuzungsbereich in Richtung Eschstraße überqueren. Der Cappelner übersah dies, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 23. Januar 2017 befuhr ein 55-jähriger Löninger gegen 17.40 Uhr mit seinem Pkw die Lindenallee und wollte von hier nach links in die Bahnhofsallee abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 51-jährigen Löningerin, die mit ihrem Pkw die Lagestraße in Richtung Lindenallee befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 51-Jährige leicht verletzte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde außerdem festgestellt, dass der 55-Jährige Löninger unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell