Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch in Jugendwerkstatt

In der Zeit von Freitag, 20. Januar 2017, 13.30 Uhr, bis Montag, 23. Januar 2017, 06.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Jugendwerkstatt an der von-Stauffenberg-Straße in Lohne ein. In einem Büro wurde ein Rollcontainer aufgebrochen und Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Damme - versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 19. Januar 2017, 12.00 Uhr, bis zum 22. Januar 2017, 20.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Balkontür zum Wohnzimmer eines Wohnhauses in Damme, Haferkamp, aufzuhebeln. Es blieb bei einem Versuch. Zu einem Eindringen in das Wohnhaus kam es nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491-9500) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 19. Januar 2017, 18.00 Uhr, bis zum 22. Januar 2017, 14.00 Uhr, kam es in Holdorf auf der Neuenkirchener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte im Vorbeifahren den ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen vor der Gaststätte "Kaffeeklatsch" geparkten Pkw. Hierbei wurde der Außenspiegel des Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

