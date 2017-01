Cloppenburg/Vechta (ots) - arrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 22. Januar 2017 befuhr ein 25-jähriger Böseler mit seinem Pkw den Heideweg aus Richtung Bethen kommend in Richtung Garrel. In einer Rechtskurve fuhr er geradeaus, da ihm nach eigenen Angaben auf seiner Fahrbahn ein Unbekannter mit einem Pkw entgegenkam. Der 25-Jährige kam hierdurch von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie einen Stromverteilerkasten. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474/310) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell