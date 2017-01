Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am 22. Januar 2017 schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 02.30 Uhr bis 14.30 Uhr die Fensterscheibe eine Pkw Opel Frontera ein, der an der Gartenstraße in Cloppenburg geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am 22. Januar 2017 befuhr ein 44-jähriger Quakenbrücker gegen 19.38 Uhr mit seinem Pkw die Westallee in Cloppenburg, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell