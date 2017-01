Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl eines Kanaldeckels

Am Sonntag, 22. Januar 2017, 15.42 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Lohne, Deichstraße, einen etwa 30 cm mal 50 cm großen, am Straßenrand eingelassenen Kanaldeckel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Lohne - Diebstahl von Kennzeichen

Am Sonntag, 22. Januar 2017, in der Zeit von 20.45 Uhr bis 20.55 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Lohne, Kreuzstraße, das Kennzeichenpaar (VEC-CB 790) eines Pkw Mazda. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 22. Januar 2017, 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Lohne, Lindenstraße, einen Pkw Daimler Chrysler, indem sie an der rechten Seite des PKW das Dach und die Motorhaube zerkratzten. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Wohnhauses abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 22. Januar 2017 befuhr ein 28-jähriger Holdorfer mit seinem Pkw den Mühlendamm in Neuenkirchen-Vörden, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

