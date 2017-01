Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Schlittschuhläufer in Eis eingebrochen

Am Sonntag, 22. Januar 2017 waren ein 51-jähriger Dammer und ein 46-jähriger Dammer im Bereich des Zuflusses der Hunte zum Dümmer See in Damme ins dortige Eis eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten die Männer Schlittschuhlaufen. Der 51-Jährige konnte durch die Feuerwehren aus Damme, Borringhausen und Osterfeine aus dem Eis befreit werden. Der 46-Jährige wurde durch weitere Besucher/Schlittschuhläufer aus dem Eis befreit. Der 51-Jährige wurde mit einer Körpertemperatur von 28 Grad in ein Krankenhaus nach Osnabrück eingeliefert. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Damme eingeliefert.

Damme - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter versuchten in der vergangenen Woche, zwischen Donnerstag, 19. Januar 2017, 12.00 Uhr, und Sonntag, 22. Januar 2017, 20.00 Uhr, in ein Zweifamilienhaus im Haferkamp einzudringen. Bei dem Versuch, eine Balkontür im 1. Obergeschoss gewaltsam zu öffnen, wurde diese beschädigt, die Täter gelangten jedoch nicht ins Wohnhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491-9500) entgegen.

