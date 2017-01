POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahlserie aufgeklärt

Wie bereits berichtet, ereigneten sich in den Nächten zu Samstag, 17. Dezmember 2016, und Montag, 26. Dezember 2016, in Friesoythe im Gebiet rund um die Schwaneburger Straße zwei Serien von Diebstählen, bei denen aus Nebengebäuden von Wohnhäusern überwiegend Elektrowerkzeuge (Bohrmaschinen, Akkuschrauber), vorgefundene Alkoholika und auch Angelzubehör entwendet wurden. Vorhandene Schlösser an einigen dieser Nebengebäude waren unter Einsatz roher Gewalt aufgebrochen worden. In der Nacht zu Samstag, 14. Januar 2017, ereignete sich gegen 02.30 Uhr in der Herderstraße eine gleichartige Tat, die von den Geschädigten bemerkt und sofort bei der Polizei angezeigt wurde. Gegen 03.00 Uhr stellte die Polizei Friesoythe im Bereich der Schwaneburger Straße fest, dass auf einer dortigen Böschung mehrere Gegenstände, u. a. Angeln und Elektrowerkzeuge abgelegt wurden. Kurz darauf erschienen dort fußläufig zwei männliche Personen. Im Rahmen der Kontrolle dieser Per-sonen konnte ein Gegenstand aufgefunden werden, der zuvor bei dem angezeigten Diebstahl an der Herderstraße entwendet wurde. Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 32-jährigen Friesoyther und dessen 28-jährigen Schwager aus dem Raum Hannover. Noch in der Nacht konnte festgestellt werden, dass auch die auf der Böschung vorgefundenen Gegenstände in dieser Nacht entwendet wurden. Ein Lichtbild der vorgefundenen Gegenstände, die bisher keinem Diebstahl zugeordnet werden konnten, ist bereits veröffentlicht worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Friesoythers konnten weitere Gegenstände aufgefunden werden, die Taten aus beiden Diebstahlsserien im Dezember zugeordnet werden konnten. Hierauf räumte er im Rahmen der polizeilichen Vernehmung ein, sämtliche Diebstähle im Bereich der Schwaneburger Straße begangen zu haben. Der Wert der erlangten Gegenstände beläuft sich nach bisherigen Er-kenntnissen auf etwa 4.000 Euro. Da davon auszugehen ist, dass bisher nicht alle Taten polizeilich bekannt geworden sind, werden weitere Geschädigte aufgerufen, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Rufnummer 04491 9316-0 in Verbindung zu setzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Friesoythe - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Samstag, 21. Januar 2017, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 22. Januar 2017, 12.30 Uhr, wurden in Friesoythe aus einem Wohnhaus am Holunderweg zwei Flaschen Wein entwendet. Die Täter waren durch eine Zugangstür in das Wohnhaus eingedrungen und hatten dort nach Wertsachen gesucht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe unter der Rufnummer 04491/9316-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell