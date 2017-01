POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 21.01.-22.01.2017

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 21.01.2016, gg. 14.00 Uhr, wurde ein 33-jähriger Lohner mit seinem Pkw in der Brinkstraße in Lohne im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer vmtl. unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

