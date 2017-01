POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta für den 22.01.2017

Cloppenburg/Vechta (ots) - Kennzeichendiebstahl in Cloppenburg Am 20.01.2017, in der Zeit von 08:00 Uhr - 16:00 Uhr, wurden in Cloppenburg, Vahrener Damm von einem Audi die Kennzeichen entwendet.

Diebstahl einer Konifere in Cloppenburg Am 21.01.2017, in der Zeit von 07:30 Uhr - 12:00 Uhr, wurde in Cloppenburg, Am alten Wasserwerk, aus einem Vorgarten eine Konifere entwendet. Bei der Konifere handelt es sich um einen Taxus mit einer Größe von ca. 50cm. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 zu melden.

Trunkenheit im Verkehr in Molbergen Am 22.01.2017, gegen 02:45 Uhr, wurde in Molbergen, Varrelbuscher Straße, ein 35j, Molberger mit seinem Pkw fahrend angetroffen, angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,59 o/oo. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Verkehr in Garrel Am 21.01.2017, gegen 22:15 Uhr, wurde in Garrel, auf der Böseler Straße, ein 45j, Garreler mit seinem Pkw fahrend angetroffen, angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 45j, festgestellt. Die Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,84 o/oo. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Weiterfahrt untersagt.

Fahren unter BtM Einfluss Der Betroffene, ein 27j, Cloppenburger, führte am 21.01.2017, gegen 11:30 Uhr, einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Drogenvortest positiv auf THC. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Lindern Am 21.01.2017, gegen 16:30 Uhr, kam es in Lindern auf der Umgehungsstraße in Richtung Werlte zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Als ein 24j, aus Quakenbrück einen 62j, aus Werlte überholen wollte, bog der 62j, plötzlich nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß bei dem an beiden Fahrzeug mittlerer Sachschaden entstand.

