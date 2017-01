POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Verkehrsunfall

Am Freitag,dem 20.01.2017, ereignete sich gegen 17:10 Uhr ein Verkehrsunfall in 49451 Holdorf auf der Dammer Straße. Die 53- jährige Holdorferin beabsichtigte mit ihrem PKW von einer Grundstücksausfahrt auf die Dammer Straße, in Fahrtrichtung Holdorf aufzubiegen. Dabei übersah sie den 17-jährigen Holdorfer, der mit seinem Krad die Dammer Straße in Fahrtrichtung Damme befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Krad- Fahrer sich leicht verletzte und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Unbekannte Täter nutzten am Freitag, den 20.01.2017, in den Abendstunden, die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Heinestraße und drangen von der Terrasse aus in das Wohnhaus ein. Hier durchsuchten sie das komplette Wohnhaus und erbeuteten nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta (04441-943-0).

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Damme

Am Freitag, den 20.01.2017, gegen 22.40 Uhr, befuhr ein 25 jähriger Dammer, mit seinem Pkw die Mühlenstraße in Damme, obwohl er nicht berechtigt war, führerscheinpflichtige Kfz. in Deutschland zu führen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis geführt.

Fahren unter BTM-Einfluss - Damme

Am Freitag, den 20.1.2017, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein 31 jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Pkw in Damme die Vördener Straße. Im Zuge einer Verkehrskontrolle bestand der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung, der sich durch einen Vortest bestätigte. Dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren unter BMT-Einfluss / Widerstand - Damme

Am frühen Morgen des 21.01.2017, gegen 02.10 Uhr befuhr ein 29 jähriger Dammer die Lembrucher Straße in Damme. Einer Kontrolle entzog er sich zunächst durch Flucht. Ca. 10 Minuten später konnte das Fahrzeug auf der Dümmerstraße in Dümmerlohausen erneut fahrend angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle bestand der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Fahrer. Bei der Umsetzung der weiteren Maßnahmen kam es dann zu massiven Widerstandshandlungen und der Fahrer konnte zunächst fußläufig flüchten. Nach kurzer Verfolgung wurde er aber gestellt, wobei er sich zunächst wieder heftig wehrte und weitere Unterstützungsfahrzeuge angefordert wurden. Nachdem sich der Fahrer schließlich beruhigt hatte, bestätigte ein Drogenvortest den Konsum von Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung seines Pkw wurden durch den eingesetzten Rauschgiftspürhund der Polizeidirektion Oldenburg mehrere Konsumeinheiten Rauschgift aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Pkw-Fahrer laufen nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfallflucht - Lohne

Am Donnerstag den 19.01.2017, zwischen 05:30 Uhr und 11:15 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren in der Krankenhausstraße einen ordungsgemäß abgestellten Pkw Audi. Der Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lohne ( 04442-9316-0 ) oder der Polizei Vechta ( 04441- 943-0 ) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall - Vechta

Eine 56 jährige Vechtaerin befährt am 20.01.2017, gegen 07:12 Uhr, mit ihrem Pkw die Rigaer Straße und will im Eindmündungsbereich Petersburger Straße abbiegen. Hierbei übersieht sie einen 50 jährigen Fahrradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß durch den der Fahrradfahrer stürzt und sich leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell