POL-CLP: Pressemeldung aus dem Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - vermisste Person

Am 19. Januar 2017 gegen 19.40 Uhr meldeten Angehörige eine 53-jährige Frau als vermisst. Die gesundheitlich beeinträchtigte Vermisste habe ihr Wochenendhaus an der Thülsfelder Talsperre gegen 16.30 Uhr verlassen und kehrte in der üblichen Zeit nicht wieder zurück. Die Angehörigen machten sich zunächst selbstständig auf die Suche und alarmierten dann die Polizei Cloppenburg, da man einen Unglücksfall nicht ausschließen konnte. In kürzester Zeit beteiligten sich die Feuerwehr Garrel sowie das DRK Cloppenburg an der Suche. Als gegen 21.35 Uhr bereits ein Polizeihubschrauber auf dem Anflug war, konnte die Vermisste durch eine Streife wohlbehalten angetroffen werden. Sie hatte sich bei Bekannten aufgehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell