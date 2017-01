POL-CLP: Aktuelle Pressemitteilung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Körperverletzung

am 19. Januar 2017 gegen 13.15 Uhr kam es in der Thüler Straße in Friesoythe zwischen einem 23-jährigen Iraner und einem 24-jährigen Syrer auf der Straße zu einem Streit. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung schlug der 24-Jährige dem 23-Jährigen mit dem Knauf eines Messers auf den Hinterkopf. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Aufgrund mehrerer Notrufmeldungen in der Leitstelle der Polizei, kam es zunächst zu Unklarheiten über die Anzahl der beteiligten Personen und die Hintergründe zur Tat. Die Personen konnten schließlich unweit des Tatortes durch die Polizei festgestellt werden. Erste Ermittlungen zu dieser Sache wurden bereits aufgenommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe (04491 93160)in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell