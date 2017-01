Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Von Dienstag, 17. Januar 2017, 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 18. Januar 2017, 12.00 Uhr, kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Darrenkamp in Bakum, vermutlich aufgrund von Winterglätte, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Fahrzeug muss es sich vermutlich um einen Traktor oder Schlepper gehandelt haben. Der Baum wurde mittig gespalten und drohte umzustürzen. Aufgrund dessen wurde er von der örtlichen Feuerwehr entfernt. Der Unfallver-ursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Mittwoch, 18. Januar 2017, 20.30 Uhr, auf Donnerstag, 19. Januar 2017, 05.50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mit einem Pflasterstein die Windschutzscheibe eines Pkw BMW, der Am Sportplatz in Goldenstedt geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04446-2680) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell