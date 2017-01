POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Ramsloh - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 17. Januar 2017, 18.00 Uhr, bis zum 18.01.2017, 07.50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die beiden Hinterreifen eines Pkw A 4, der In Ramsloh, Nailound, unter einem Carport geparkt war. Die beiden genannten Reifen wurden offensichtlich zerstochen. Außerdem wurde der Lack an der Fahrer und der Beifahrerseite des Pkw zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

