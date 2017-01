Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Dienstag, 10. Januar 2017, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Robert-Bosch-Straße, einen Pkw der Marke Renault Twingo, indem sie drei Reifen zerstachen. Das Fahrzeug war in einer Parklücke außerhalb des dortigen Firmengeländes abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro.

Bakum

Am Dienstag, 17. Januar 2017 um 15.05 Uhr befuhr ein 44-jähriger Slowake mit einem Pkw mit Anhänger die Vechtaer Straße in Bakum OT Daren, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Dem 44-Jährigen war bereits im Vorfeld das Recht aberkannt worden, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland Gebrauch zu machen. Die Weiterfahrt wurde ihm daher untersagt. Ein Strafverfahren leitete die Polizei ein.

