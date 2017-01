Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Diebstahl in Werkstatt

In der Zeit von Montag, 16. Januar 2017, bis Mittwoch, 18. Januar 2017, ereignete sich in Bösel in der Fladderburger Straße ein Diebstahl aus einer Halle, die als Werkstatt genutzt wird. In der Halle entwendeten die Täter unter anderem ein Fahrwerk eines PKW, einen Modellhubschrauber sowie Werkzeug. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Hinweisgeber mögen sich bitte bei der Polizei Bösel (04494 308) oder der Polizei Friesoythe (04491 9316-0) melden.

Friesoythe - Zeuge gerät an verdächtige Personen.

Am Sonntag, 15. Januar 2017 gegen 2.15 Uhr bemerkte ein 46-jähriger Zeuge zwei verdächtige Personen auf einem Grundstück in der Willohstraße. Die beiden unbekannten Männer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits einen Bewegungsmelder außer Betrieb gesetzt und eine Garagentür geöffnet. Auf Ansprache des Zeugen, versuchten die beiden Tatverdächtigen zu fliehen woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 46-jährigen Zeugen und einem der Männer kam. Der Zeuge wurde dabei leicht verletzt - aber auch der Tatverdächtige zog sich eine blutende Verletzung am Mund zu. Auffällig sei hierbei gewesen, dass der Verdächtige einen Oberlippenbart trug. Dieser Bart zog sich entlang der Mundwinkel über das Kinn. Die Fluchtrichtung beiden Männer ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491-93160) zu melden.

