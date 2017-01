Cloppenburg/Vechta (ots) - Sevelten - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 16. Januar 2017, 22.00 Uhr, bis zum 17. Januar 2017, 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen, CLP-RZ 96, eines Pkw BMW, der an der im genannten Tatzeitraum gleich an zwei verschiedenen Örtlichkeiten geparkt war. Das Kennzeichen könnte an der Ahornstraße in Sevelten oder auf dem Parkplatz der Firma Vion, Wilhelm-Bunsen-Straße, Emstek, entwendet worden sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 18. Januar 2017 befuhr ein 20-jähriger Emsteker gegen 23.25 Uhr mit seinem Pkw den Thujaweg in Richtung Hohe Tannen. An der dortigen Einmündung wollte der Emsteker nach links abbiegen. Beim Bremsen gelangte sein Fuß nach eigenen Angaben unter das Bremspedal. Darum zog der Emsteker die Handbremse. Er geriet hierbei in den Vorgarten einer 53-jährigen Geschädigten und beschädigte hierbei einen Gartenzaun. Der Pkw überschlug sich und blieb auf kam auf der Auffahrt zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell