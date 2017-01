Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 17. Januar 2017 befuhr ein 37-jähriger Resthauser gegen 11.45 Uhr die Cloppenburger Straße in Molbergen, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab er an, dass er seinen Führerschein an seiner Wohnanschrift liegen habe. Dort eingetroffen stellte sich diese Angabe als unwahr heraus. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cappeln - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 18. Januar 2017 befuhr ein 20-jähriger Cappelner gegen 06.55 Uhr mit seinem Pkw die Tenstedter Straße in Richtung Schwichteler. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Graben zum Stillstand. Hierbei verletzte sich der 20-Jährige leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell