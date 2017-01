Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Brand in Holzwerk (NACHTRAG)

Der Sachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Nachdem der Brand durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Molbergen weitestgehend gelöscht werden konnte, wurde festgestellt, dass der Brand in einem Raum, der in aus Leichtbauwänden mit Wellblechen besteht, entstand. Die Brandursache bleibt weiter unklar. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 55000 Euro.

