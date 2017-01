POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Brand in Holzwerk (aktuell)

Am 18. Januar 2017 kam es gegen 14.34 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Holzwerk in Molbergen, Hohe Feldstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand in einem Raum mit diversen Maschinen aus. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Molbergen, die mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Kameraden vor Ort ist, gelöscht werden. Restlöscharbeiten dauern noch an. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell