POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - mutmaßliches Diebesgut aufgefunden/Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag, 13. Januar 2017, auf Samstag, 14. Januar 2017, kam es in Friesoythe, im Bereich der Zedernstraße/Hexenberg, zu Diebstählen aus Werkstätten, Gartenhütten von Elektrowerkzeugen. In Tatortnähe wurden einige Werkzeuge und andere Gegenstände aufgefunden, die den bekannten Taten jedoch nicht zugeordnet werden konnten. Das bedeutet, die entsprechenden Eigentümer konnten bislang nicht ermittelt werden. Bei den aufgefundenen Werkzeugen handelt sich dabei um einen Hilti-Bohrhammer (rote Transportbox mit blauer Farbmarkierung), eine Tischbohrmaschine der Marke TIP, ein IXO Akkuschrauber der Marke Bosch, eine Funkwetterstation, ein Kopfhörer der Marke Reflects, eine Flasche Wein/Müller-Thurgau sowie eine blaue Taschenlampe.

Zeugen und Eigentümer der aufgeführten Gegenstände werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter der Tel.-Nr. 04491/93160 in Verbindung zu Setzen.

