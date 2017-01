POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Diebstahl aus Opferstock

Am Montag, 16. Januar 2017 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 09.45 Uhr bis 17.30 Uhr, den Opferstock für Opferkerzen einer Kirche in Barßel, Lange Straße, auf und entwendeten eine Geldkassette. In dieser befand sich jedoch kein Geld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Strücklingen - Einbruch in Gaststätte/Bar

Am 17. Januar 2017 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 00.00 Uhr bis 09.00 Uhr in eine Gast-stätte/Bar an der Bahnhofstraße in Strücklingen ein. Im Inneren des Gebäudes wurden Geldspielauto-maten aufgebrochen und das Münzgeld entwendet. Außerdem wurde die Kasse aufgehebelt und alkoholische Getränke, ein Laptop und ein Tablet entwendet. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Ramsloh - Einbruch in Rohbau

In der Zeit vom 16. Januar 2017, 17.00 Uhr, bis zum 17. Januar 2017, 10.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Rohbau in Ramsloh, Fänne Sklede, ein und entwendeten diverses Werkzeug wie z. B. eine Kettensäge, Akkuschrauber und ein Nivelliergerät. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Markhausen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17. Januar 2017 befuhr ein 77-jähriger Friesoyther gegen 16.10 Uhr mit seinem Pkw den Osttan-gesdamm in Markhausen. Ein 45-jähriger Papenburger befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Kaufwald als der 77-Jährige die Vorfahrt des 45-Jährigen missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 45-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

