Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 13. Januar 2017, 11.00 Uhr, bis Samstag, 14. Januar 2017, 10.00 Uhr, brachen unbekannte Täter die Scheibenwischer eines Pkw VW Golf ab, der an der Bussardstraße in Vechta geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Nacht von Montag, 16. Januar 2017, 20.30 Uhr, auf Dienstag, 17. Januar 2017, 07.00 Uhr, kam es am Ostring in Steinfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den am Straßenrand geparkten Pkw Nissan Quashqai eines 19-jährigen Emsdetteners. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

