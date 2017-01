Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Trunkenheit im Verkehr

Am 17. Januar 2017 befuhr eine 49-jährige Löningerin gegen 04.30 Uhr mit ihrem Pkw die Krapendorfer Straße in Lastrup, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Da die Löningerin bereits in der Vergangenheit eine Trunkenheitsfahrt begangen hatte, war sie bereits nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17. Januar 2017 befuhr ein 41-jähriger Löninger gegen 08.30 Uhr die Verlängerung der Straße Am Raddetal zwischen Herßumer Straße und Zur Holter Mühle (diese Straße besitzt keinen eigenen Namen). Er fuhr mit seinem Pkw von Augustendorf in Richtung Holte Lastrup und geriet hierbei auf Grund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Telefonmasten und kam auf der rechten Pkw-Seite liegend in einer Böschung zum Stillstand. Hierbei verletzte sich der Löninger leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

