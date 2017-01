Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 16. Januar 2017, 14.55 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Damme mit einem Pkw die Brinkstraße in Lohne, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, 16. Januar 2017, 19.00 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Heinestraße in Vechta in Fahrtrichtung Stukenborg und kam vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach links von der Straße ab. Auf Höhe der Mörikestraße, welche an die Heinestraße angrenzt, prallte er gegen den dortigen Stabmattenzaun. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Scha-den zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell