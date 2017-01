POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl von Leergut-Paletten

Am Sonntag, 15. Januar 2017 fuhren unbekannte Täter mit einem weißen Kastenwagen auf den Parkplatz einer Firma in Friesoythe, Im Alten Haferland, und brachen hier in eine Lagerhalle ein. Aus dieser Halle wurden etwa 30 Leergut-Paletten entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1050 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Jugendzentrum

In der Zeit vom 13. Januar 2017, 20.00 Uhr, bis zum 16. Januar 2017, 08.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Jugendzentrum in Friesoythe, Bahnhofstraße, ein. Hierzu wurde die doppelt verglaste Scheibe des Seiteneingangs beschädigt. Entwendet wurde jedoch nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Sedelsberg - versuchter Einbruch in Firma

In der Zeit von Freitag, 13. Januar 2017, 18.00 Uhr, bis Montag 16. Januar 2017, 07.00 Uhr, drangen unbekannte Täter über die rückwärtige Seite auf ein Firmengelände im Gewerbegebiet C-Port, Robert-Bosch-Straße, Sedelsberg. Hierzu wurde der Maschendrahtzaun durchtrennt. Aufbruchspuren an dem Firmengebäude selber, können nicht festgestellt werden. Zu einem Eindringen in das Firmengebäude kam es nicht. Allerdings war eine Türklinke von außen heruntergedrückt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung

In der Nacht von Samstag, 14. Januar 2017, 13.00 Uhr, auf Sonntag, 15. Januar 2017, 15.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand die äußere Sicherheitsglasscheibe eines Optikers in Barßel, Lange Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell