Cloppenburg - Diebstahl eines Defibrillators

In der Zeit vom 12. Dezember 2016, 00.00 Uhr, bis zum 19. Dezember 2016, 00.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Defibrillator Lifepak CR Plus, der im Erdgeschoss des Rathauses auf dem dortigen Flur an der Sevelter Straße in Cloppenburg angebracht war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Nachschalldämpfer

In der Zeit vom 01. Dezember 2016, 00.00 Uhr, bis zum 16.01.2017, 11.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von der Auspuffanlage eines Pkw Audi A 6 die Nachschalldämpfer. Der Pkw war an der Daimlerstraße in Cloppenburg geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 16. Januar 2017 überholte ein 22-jähriger Molberger gegen 07.40 Uhr mit seinem Pkw einen anderen Verkehrsteilnehmer. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und der Molberger wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

