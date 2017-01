Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Am 16. Januar 2017 kam es gegen 07.30 Uhr in Goldenstedt, Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 31-jährige Goldenstedterin schwer verletzt wurde. Die 31-Jährige hatte mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Radweg aus Richtung Goldenstedt befahren. Kurz vor dem dortigen Bahnübergang beabsichtigte sie nach rechts in Richtung Bahnhof abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 35-jährigen Wildeshauser, der mit seinem Lkw die Bahnhofstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

