POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl von Pfandpaletten

Am Sonntag, 15. Januar 2017, kam es in den Abendstunden in der Straße "Am alten Haferland" zu einem Diebstahl von 30 Pfand-Paletten. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Friesoythe (04491 93160) entgegen.

Barßel - Diebstahl von Diesel

In dem Zeitraum vom Freitag, 13. Januar 2017, 14.00 Uhr, bis Montag, 16. Januar 2017, 7.30 Uhr, kam es im IV. Hüllenweg in Barßel zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Die Täter entwendeten zudem 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger. Der Gesamtschaden beträgt rund 1.500 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Cloppenburg (04471 18600) entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Jugendzentrum

In dem Zeitraum vom Freitag, 13. Januar 2017, 20.00 Uhr, bis Montag, 16. Januar 2017, 8.40 Uhr, bra-chen Unbekannte eine verglaste Eingangstür zu einem Jugendzentrum in der Wasserstraße in Friesoythe auf und gelangten so in das Innere. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht ersichtlich. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Friesoythe (04491 93160) entgegen.

Saterland - Brand eines PKW

Am Montagmorgen, 16. Januar 2017 um 6.30 Uhr kam es "Am Schuldobben" im Saterland zu einem Fahrzeugbrand. Der VW Polo geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr rückte mit 20 Kameraden aus und konnte den Brand schließlich löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (04491 93160) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Lange Straße zwischen Samstag, 14. Januar 2017, 13.00 Uhr und Sonntag, 15. Januar 2017, 15.00 Uhr. Unbekannte zerstörten eine Glasschreibe an einer au-tomatischen Eingangstür eines Geschäftes. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Barßel (04499 9430) entgegen.

